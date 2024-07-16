В Калининградской области нашли пенсионерку, которая неделю провела в лесу

КАЛИНИНГРАД, 16 июл — РИА Новости. Сотрудники МЧС в Калининградской области нашли живой пенсионерку, которая неделю провела в лесу, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Вечером 10 июля 79-летняя женщина позвонила соседке и попросила о помощи: она и ее 40-летний сын заблудились в лесу у поселка Ельники, о происшествии в экстренные службы сообщили только на следующий день.
«Поиски шли беспрерывно шесть дней. Сегодня утром грибник случайно обнаружил пожилую женщину в тяжелом состоянии в районе Правдинского полигона. Мужчина сразу позвонил спасателям. Прибывшие сотрудники МЧС России оказали женщине первую помощь и на носилках доставили к машине скорой помощи», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что поиски сына пострадавшей продолжаются. По словам женщины, они разминулись, когда тот отправился за водой. Также пенсионерка сообщила, что мимо проходили и другие грибники, но сил просить помощи у нее не было.