В СИЗО произошла стычка с участием обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холл»

В один из таких дней, когда сотрудник СИЗО, мусульманин по вероисповеданию, был вынужден общаться с Мирзоевым, между ними произошел диалог, в ходе которого обвиняемый обрушился с грубой критикой на саму религию. Мужчины поругались, дело дошло даже до стычки. После этого было принято решение максимально сократить контакты террористов с персоналом. Даже словесное общение сведено к минимуму. Официально эту информацию подтвердить не удалось.