В СИЗО произошла стычка с участием обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холл»

Напомним, что все боевики, устроившие бойню в концертном зале, содержатся в «Лефортово». Они в разных камерах, любая коммуникация между ними строго запрещена. Служащие изолятора в принципе крайне редко общаются с любыми заключенными, включая террористов. Но без каких-то бытовых контактов не обойтись. Например, сотрудники ежедневно заходят в камеры и осматривают их. Кроме того, если заключенные обращаются с какой-то просьбой, тюремщики выслушивают их и принимают письменные заявления.
В один из таких дней, когда сотрудник СИЗО, мусульманин по вероисповеданию, был вынужден общаться с Мирзоевым, между ними произошел диалог, в ходе которого обвиняемый обрушился с грубой критикой на саму религию. Мужчины поругались, дело дошло даже до стычки. После этого было принято решение максимально сократить контакты террористов с персоналом. Даже словесное общение сведено к минимуму. Официально эту информацию подтвердить не удалось.