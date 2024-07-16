Специалисты завершили расшифровку черных ящиков упавшего в Подмосковье SSJ-100

«Расшифровка черных ящиков завершена», — сказал собеседник агентства.
Других подробностей не приводится.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расшифровке и анализу черных ящиков накануне. Информация с поврежденных бортовых регистраторов была предварительно скопирована с целью исключить риск ее утраты.
Ранее во вторник источник «Известий» рассказал, что предварительная версия крушения SSJ-100 в Подмосковье связана с неправильной установкой датчиков угла атаки во время техобслуживания самолета, что привело к несвоевременной активации системы защиты от сваливания. После катастрофы в разработавшем Superjet ПАО «Яковлев» указали на необходимость строгого соблюдения руководства по замене этих датчиков.
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 произошло 12 июля в деревне Апраксино Коломенского района Московской области. На борту воздушного судна находилось только три члена экипажа, они погибли.