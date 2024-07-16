Массовые отключения электроэнергии на юге России. Главное

На юге России несколько миллионов человек остались без электричества. В Минэнерго сообщили, что это связано сбоем работы генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, а она предоставляет энергию всему Южному федеральному округу. В результате временных ограничений потребление энергии снизилось на 1,5 гигаватта. Министерство энергетики контролирует процесс восстановления.