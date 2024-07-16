Массовые отключения электроэнергии на юге России. Главное

В Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Элисте, Анапе, Армавире, Новороссийске, Севастополе, Крыму и других населённых пунктах произошли массовые отключения электричества. В Краснодаре частично восстановлено электроснабжение, однако более 150 светофоров не работают, и все магазины остаются обесточенными при температуре +39 градусов.
В Крыму и Севастополе введены временные отключения света для облегчения ситуации в Краснодарском крае с графиком два часа через два часа, сообщил «Севастопольэнерго». «Крымэнерго» предупредила о временных отключениях в Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и прилегающих посёлках для минимизации перегрузки.
В результате сбоя в электросистеме юга РФ введены ограничения энергопотребления на 500 МВт. В Краснодаре отключились более 100 электроподстанций, вследствие чего больше 150 светофоров не функционируют, а в Прикубанском округе около 40 улиц без электричества.