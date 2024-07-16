Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовые отключения электроэнергии на юге России. Главное

На юге России несколько миллионов человек остались без электричества. В Минэнерго сообщили, что это связано сбоем работы генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, а она предоставляет энергию всему Южному федеральному округу. В результате временных ограничений потребление энергии снизилось на 1,5 гигаватта. Министерство энергетики контролирует процесс восстановления.

В Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Элисте, Анапе, Армавире, Новороссийске, Севастополе, Крыму и других населённых пунктах произошли массовые отключения электричества. В Краснодаре частично восстановлено электроснабжение, однако более 150 светофоров не работают, и все магазины остаются обесточенными при температуре +39 градусов.

Один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился из-за перегрузки на автоматику после неполадок на турбогенераторе, однако радиационный фон находится в норме, что подтвердил «Росатом».

В Крыму и Севастополе введены временные отключения света для облегчения ситуации в Краснодарском крае с графиком два часа через два часа, сообщил «Севастопольэнерго». «Крымэнерго» предупредила о временных отключениях в Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и прилегающих посёлках для минимизации перегрузки.

В результате сбоя в электросистеме юга РФ введены ограничения энергопотребления на 500 МВт. В Краснодаре отключились более 100 электроподстанций, вследствие чего больше 150 светофоров не функционируют, а в Прикубанском округе около 40 улиц без электричества.

энергетика