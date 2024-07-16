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В Крыму нашли виновника крупного пожара в Коктебеле — возбуждено дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости Крым. Правоохранители установили предполагаемого виновника возникновения крупного пожара в Коктебеле, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«Как установили полицейские, к пожару привели действия 50-летнего жителя полуострова. Он выполнял строительные работы в одном из домовладений в поселке Коктебель. Во время резки металла болгаркой от искр загорелась сухая растительность», — сообщила Волк.

Отмечается, что мужчина попытался потушить пламя собственными силами, но безуспешно. Огонь начал быстро распространяться на особо охраняемую природную территорию.

Органами дознания ГУ МЧС России по Республике Крым по факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 261 Уголовного кодекса Российской Федерации, уточнили в ведомстве.

Во вторник в Коктебеле на территории Карадагского заповедника локализовали масштабный природный пожар, который начался накануне. Площадь горения составила 40 гектаров. К тушению привлекали 300 человек и больше 30 спецмашин, а также 2 вертолета, которые сбросили на выгоревший участок 386 тонн воды. Сводная группировка продолжает ликвидировать пожар, пострадавших нет.

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