В Крыму нашли виновника крупного пожара в Коктебеле — возбуждено дело

Во вторник в Коктебеле на территории Карадагского заповедника локализовали масштабный природный пожар, который начался накануне. Площадь горения составила 40 гектаров. К тушению привлекали 300 человек и больше 30 спецмашин, а также 2 вертолета, которые сбросили на выгоревший участок 386 тонн воды. Сводная группировка продолжает ликвидировать пожар, пострадавших нет.