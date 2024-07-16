Южный блэкаут. Почему Кубань и Краснодар во время рекордного зноя остались без света

Юг России испытывает проблемы с электричеством и мобильной связью и водой. Причина — в массовом отключении электроэнергии. Блэкаут наступил в Адыгее и Краснодарском крае. Причина — сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской атомной электростанции. В итоге в регионах, которые получали ресурс от АЭС были временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт. В итоге — почти половина Краснодара осталась без электроснабжения.