Южный блэкаут. Почему Кубань и Краснодар во время рекордного зноя остались без света

Юг России испытывает проблемы с электричеством и мобильной связью и водой. Причина — в массовом отключении электроэнергии. Блэкаут наступил в Адыгее и Краснодарском крае. Причина — сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской атомной электростанции. В итоге в регионах, которые получали ресурс от АЭС были временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт. В итоге — почти половина Краснодара осталась без электроснабжения.
«Кубанское региональное диспетчерское управление возобновило ограничения поставок электроэнергии в городе. Отключение коснулись порядка 40% энергосистемы города. Отключения эти составляют от двух до пяти часов. Следим за состоянием энергосистемы», — сообщил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.
Об отключениях, в частности, сообщают жители микрорайона Гидростроителей, Музыкального, Юбилейного, Комсомольского, Пашковского, Губернского. В МЦУ Краснодара рассказали, что сразу несколько аварий произошло в Прикубанском и Западном округах. В общей сложности вышли из строя более сотни подстанций. Обесточены социальные объекты, административные здания, жилые дома и дорожная инфраструктура.
«Под отключения попали и светофоры Краснодара. В городе не работают около 150 регулировщиков. Просим водителей быть внимательнее на перекрестках, где перестали работать светофоры», — призвали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
Без электропитания остались и муниципалитеты региона. В администрации Крымского района сообщили, что часть города Крымска и поселений сейчас переводят на временные схемы поставки электричества. Ограничено электроснабжение части потребителей и соседней Адыгеи.
«В настоящее время специалисты ведут работы по подключению потребителей», — заверили в Адыгейских электросетях.
И все это на фоне африканской жары, которая стоит сейчас на российском Юге. Пекло за 40 градусов заставляет жителей включать сплит-системы, что только увеличивает нагрузку на сети. Ситуацию с южным блэкаутом взяло на особый контроль Минэнерго России.