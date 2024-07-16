Экс-начальник челябинского подразделения ЮУЖД получил 5 лет колонии за взятки

Сотрудники ФСБ задержали подсудимого в мае 2020 года. Было установлено, что он в течение двух лет получал взятки от бизнесменов — всего более 600 тысяч рублей. В обмен на деньги начальник подразделения ЮУЖД помогал согласовывать им техническую документацию и давал приоритет в обслуживании и движении на железнодорожном пути необщего пользования.