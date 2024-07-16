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Экс-начальник челябинского подразделения ЮУЖД получил 5 лет колонии за взятки

В Челябинской области сотрудник железной дороги получал взятки от коммерсантов.

Источник: Комсомольская правда

Бывший начальник Челябинского центра организации работы железнодорожных станций ЮУЖД получил пять лет колонии за получение взяток и растрату имущества. Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

— Уголовное дело в отношении указанного лица на основании представленных УФСБ материалов возбуждено и расследовано Челябинским следственным отделом на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, — уточнили в ведомстве.

Сотрудники ФСБ задержали подсудимого в мае 2020 года. Было установлено, что он в течение двух лет получал взятки от бизнесменов — всего более 600 тысяч рублей. В обмен на деньги начальник подразделения ЮУЖД помогал согласовывать им техническую документацию и давал приоритет в обслуживании и движении на железнодорожном пути необщего пользования.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима. Также Советский райсуд Челябинска назначил ему штраф в размере 3 млн рублей и запретил на 4 года занимать руководящие должности в сфере железнодорожного транспорта.