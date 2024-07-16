Пожар в районе Абрау-Дюрсо удалось потушить на третьи сутки

Возгорание, начавшееся в воскресенье, 14 июля, в 12:15, стало серьезной угрозой из-за порывов ветра, которые способствовали быстрому распространению огня. Пожар перекинулся на расположенные неподалеку базы отдыха.



Локализация пожара была достигнута 15 июля в 16:00, когда огонь удалось удержать на площади 62 га. Полная ликвидация возгорания произошла 16 июля в 18:05.



В тушении пожара активно использовалась авиация, включая вертолеты Ка-32, Ми-8 и самолет Ил-76. Всего в операции участвовали 456 человек и 104 единицы техники.



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