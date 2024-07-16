Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в районе Абрау-Дюрсо удалось потушить на третьи сутки

Крупный лесной пожар в районе Сухой Щели на площади 62 га удалось потушить на третьи сутки.

Источник: Минприроды Краснодарского края — Telegram

Возгорание, начавшееся в воскресенье, 14 июля, в 12:15, стало серьезной угрозой из-за порывов ветра, которые способствовали быстрому распространению огня. Пожар перекинулся на расположенные неподалеку базы отдыха.

Локализация пожара была достигнута 15 июля в 16:00, когда огонь удалось удержать на площади 62 га. Полная ликвидация возгорания произошла 16 июля в 18:05.

В тушении пожара активно использовалась авиация, включая вертолеты Ка-32, Ми-8 и самолет Ил-76. Всего в операции участвовали 456 человек и 104 единицы техники.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что СК возбудил дело о халатности чиновников, повлекшей крупный пожар в Новороссийске.

пожары