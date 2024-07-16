Возгорание, начавшееся в воскресенье, 14 июля, в 12:15, стало серьезной угрозой из-за порывов ветра, которые способствовали быстрому распространению огня. Пожар перекинулся на расположенные неподалеку базы отдыха.
Локализация пожара была достигнута 15 июля в 16:00, когда огонь удалось удержать на площади 62 га. Полная ликвидация возгорания произошла 16 июля в 18:05.
В тушении пожара активно использовалась авиация, включая вертолеты Ка-32, Ми-8 и самолет Ил-76. Всего в операции участвовали 456 человек и 104 единицы техники.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что СК возбудил дело о халатности чиновников, повлекшей крупный пожар в Новороссийске.
Пожар в районе Абрау-Дюрсо удалось потушить на третьи сутки
Крупный лесной пожар в районе Сухой Щели на площади 62 га удалось потушить на третьи сутки.
Возгорание, начавшееся в воскресенье, 14 июля, в 12:15, стало серьезной угрозой из-за порывов ветра, которые способствовали быстрому распространению огня. Пожар перекинулся на расположенные неподалеку базы отдыха.