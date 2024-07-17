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Страшное ДТП в Румынии: Семья из Молдовы попала в аварию, мама и дочь в тяжёлом состоянии

ДТП произошло из-за того, что водитель уснул за рулём.

Источник: pulsmedia.md

Семья из Молдовы попала в аварию в Румынии: женщина и её дочь в тяжёлом состоянии.

Страшное ДТП произошло в минувшие выходные в населённом пункте Бордя уезда Яссы.

В автомобиле находилась семья из Фалешт. В результате аварии пострадали 13-летняя девочка и её мать. Экипаж SMURD доставил несовершеннолетнюю в Кишинёв, где ей предстоит операция. Девочка находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Её мать в крайне тяжелом состоянии, нетранспортабельна, она осталась в больнице в Румынии.

По данным источников pulsmedia.md, ДТП произошло из-за того, что водитель уснул за рулём. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный блок.