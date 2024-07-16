МЧС показало кадры тушения крупного пожара в Краснодаре

В результате ЧП сгорели два склада и одно административное здание. Ранее «Новая Кубань» публиковала видео с места происшествия, снятое очевидцами. Возгорание было настолько мощным, что клубы черного дыма были видны за километры от очага пожара. На место происшествия оперативно прибыли свыше 50 специалистов и 17 единиц техники. Силы и средства наращиваются. К 18:35 огонь удалось локализовать на площади 1200 квадратных метров.