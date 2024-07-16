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МЧС показало кадры тушения крупного пожара в Краснодаре

В Сети появились кадры тушения крупного пожара в Краснодаре, который возник днем 16 июля на улице Станичной.

В результате ЧП сгорели два склада и одно административное здание. Ранее «Новая Кубань» публиковала видео с места происшествия, снятое очевидцами. Возгорание было настолько мощным, что клубы черного дыма были видны за километры от очага пожара. На место происшествия оперативно прибыли свыше 50 специалистов и 17 единиц техники. Силы и средства наращиваются. К 18:35 огонь удалось локализовать на площади 1200 квадратных метров.

Напомним, что МЧС информировало жителей краевого центра о том, что на территории Краснодара 16 и 17 июля ожидается высокая пожароопасность 4 класса.

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