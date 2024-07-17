Шокирующий случай в Молдове: В Каларашском районе двое мужчин вызвали скорую помощь и жестоко избили врачей

Шокирующий случай произошел во время оказания скорой помощи пациенту в селе Нишканы Кэлэрашского район. 14 июля в 02:21 26-летний молодой человек обратился в Службу скорой медицинской помощи по поводу раны предплечья.
Бригада прибыла через 9 минут по указанному адресу, возле родника, где заметила двух нетрезвых мужчин. Фельдшер, задавший вопрос, что случилось, подвергся нападению со стороны пациента, а на просьбу пройти в машину скорой помощи для освидетельствования получил удар кулаком и ногой по голове.
На помощь пришел водитель машины скорой помощи, которого также ударили по голове и сбросили в кювет. После жестокого поступка преступники скрылись в неизвестном направлении, а пострадавший фельдшер успел позвать на помощь.
На место происшествия был вызван полицейский наряд. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование и устанавливают обстоятельства дела.
Один из агрессоров, избивших медработников, местный житель, который вернулся домой из-за границы 12 июля. Об этом редакции rupor, md сообщил мэр Нишкан Петру Сорич.
По словам главы сельской администрации, молодой человек долгое время находился за рубежом: «Домой он вернулся в пятницу, в субботу я его видел в селе, а в воскресенье произошел инцидент. Парень один у родителей, он не женат». Информацией о втором агрессоре мэр не располагает.
Петру Сорич завил, что в селе шокированы происшествием и готовы предоставить любую поддержку и помощь в расследовании этого случая: «Мы озабочены этим инцидентом: медицинские работники подверглись вербальной и физической агрессии. Мы сожалеем и выражаем солидарность. С тех пор как я возглавляю администрацию Нишкань, а это третий мандат, такое происходит впервые».
Вся бригада Скорой помощи была госпитализирована с различными травмами. У фельдшера диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга I степени, закрытый перелом костей носа, кровотечение из носа, ушиб левого уха, у медбрата ушиб мягких тканей, а у водителя ушиб челюсти и мягких тканей правого предплечья.
На данный момент полиция выясняет все обстоятельства случившегося.