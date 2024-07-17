Шокирующий случай в Молдове: В Каларашском районе двое мужчин вызвали скорую помощь и жестоко избили врачей

Петру Сорич завил, что в селе шокированы происшествием и готовы предоставить любую поддержку и помощь в расследовании этого случая: «Мы озабочены этим инцидентом: медицинские работники подверглись вербальной и физической агрессии. Мы сожалеем и выражаем солидарность. С тех пор как я возглавляю администрацию Нишкань, а это третий мандат, такое происходит впервые».