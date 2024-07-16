«Военная хроника» посчитала, сколько HIMARS уничтожила армия России в зоне СВО

При этом до января 2024 года западные СМИ утверждали, что ВС России не удалось уничтожить ни одну пусковую установок, тогда как в реальности ситуация была совершенно другой. Так, например, наиболее результативным стал прилёт в склад ВСУ в районе Григоровского и Шевченкова Запорожской области в начале декабря 2022 года — тогда удалось уничтожить сразу пять пусковых.