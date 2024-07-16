Сбой на Ростовской АЭС вызвал проблемы с электричеством в семи регионах

16 июля на Ростовской АЭС отключился первый энергоблок из-за неполадок на турбогенераторе. Из-за этого ввели временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт в энергосистеме Юга России. Около 17:00 мск Минэнерго заявило, что объем временных ограничений в энергосистеме Юга снижен на 500 МВт.