ФСБ обнародовала показания немецкого генерала о преступлениях на территории СССР

«Специальных приказов от вышестоящего начальства перед началом войны, а также в первые ее месяцы по вопросу отношения к еврейскому населению на оккупированной территории я, как командир полка, не получал, но исходя из проводимой политики германского правительства к евреям я лично считал, что эта часть населения должна быть полностью уничтожена, так как вообще немцы считали, что “каждый еврей в кармане носит свой смертный приговор без даты”, — показал фон Эрдмансдорф. “В правильности своего мнения я убедился в конце 1941 года после того, как в городе Киеве еврейское население было полностью уничтожено”, — добавил он.