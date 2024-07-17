«Еще шажок, и его бы унесло течением»: Где была мама годовалого малыша, найденного одного у родника в Ростове

Этой ночью весь Ростов поставил на уши пугающий случай. Поздно вечером 16 июля возле Гремучего родника отдыхающие нашли годовалого ребенка, оставленного одного. Благодаря неравнодушию очевидцев и всего города ребенка не оставили в беде, а маму нашли в считанные минуты. Ростовчанин Василий, который занимался поисками, в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» рассказал, как это было, а мама малыша — как получилось так, что кроха потерялся.
ИСКАЛ С ДЕТЬМИ МАМУ.
Пока погода позволяет, Василий с тремя детьми ездит на Гремучий родник, где всегда бьет холодная вода, дважды в день.
— Закаляемся с детьми. Бываем здесь днем и по вечерам. Сегодня около трех часов дня я обратил внимание на компанию: люди выпивали. Одна дама даже пошла купаться в уличной одежде, — вспоминает ростовчанин.
Около девяти вечера Василий привез детей на родник снова. Он заметил у самой воды мальчугана, которому на вид нет и двух лет.
— Сначала подумал, что ничего страшного, ребенок просто отбежал от взрослых. Стал спрашивать отдыхающих, где мама, папа. Мои дети, десяти, семи и пяти лет, очень за него переживали. Старший сын помогал — бегал по территории, спрашивал у людей, видел ли кто маму малыша.
«ЕГО МОГЛО УНЕСТИ ТЕЧЕНИЕМ!».
Многодетный отец признается: когда убедился, что родителей рядом нет, не на шутку испугался.
— Как такой беззащитный кроха — один? Мы нашли его в десятом часу вечера прямо возле трубы, из которой родником бьет вода. Один шажок, и ребенка могло унести течением в Дон!
Узнав о беде мальчугана, люди сразу стали предлагать свою помощь.
— Кто-то принес плед, чтобы укрыть ребенка, кто-то нашел у себя быстрорастворимую кашку. Добрая женщина взяли малыша на руки, и он практически сразу уснул. Мы все время находились с ним рядом.
В это время Василий постарался ускорить поиски родителей. Он сфотографировал кроху и разослал объявление по городским группам в соцсетях, оставив свой номер.
— Телефон просто кипел: звонки и СМС не прекращались — так люди хотели помочь.
Как рассказали в донском главке, на место прибыли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Очевидцы объяснили, как нашли ребенка.
— После приехала «скорая». Мы передали мальчика медикам, они его осмотрели и сказали, что жизни ничего не угрожает.
ДОМА РЕБЕНКА НЕ БЫЛО, ДОКУМЕНТЫ — В КОЛЯСКЕ.
А после среди десятков человек Василий дозвонилась женщина, взволнованно сообщив, что она — мама потерявшегося мальчика.
— Я спросил, где она находится, и приехал к ней. Она вместе со своей мамой ждала меня у гипермаркета на улице Доватора. Ей на вид лет 30.
Как только женщина села в машину, ростовчанин включил запись видео на телефоне.
— Узнал у нее имя мальчика, что ему год и десять месяцев. Потребовал от нее отвечать на вопросы перед камерой, чтобы люди, которые искали ее всем Ростовом, знали, в чем дело. Как я понимаю, днем она пришла на Гремучку и познакомилась с той пьющей компанией, на которую я обратил внимание.
Женщина рассказала, что отдыхала на роднике с соседками, а после — будто провал в памяти.
— У меня такого никогда не было. Но, когда я попала домой, подумала, что ребенок с соседкой, стала искать их и не нашла. Тогда я всех на уши подняла, стала маме звонить. А ваш номер сестра увидела в новостях и сказала связаться, — отвечала на вопросы ростовчанка.
Василий просил у мамы документы — ее паспорт, свидетельство о рождении сына.
— Она сказала, что документов у нее нет. Мол, оставила в коляске у родника со своей компанией, — продолжает ростовчанин.
«ХОТЕЛОСЬ ЕГО ЗАБРАТЬ К СЕБЕ».
Мужчина отвез найденную маму в отдел полиции в Советском районе для дальнейших разбирательств. Правоохранители поблагодарили его и отпустили домой. А с мамой предстоит долгий разговор, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
— Мне до полуночи уже поступили сотни сообщений от людей, звонят без конца: волнуются за малыша и радуются, что мама нашлась. Удивительно: я в растерянности даже забыл спросить ее имя.
Узнав, как их папа помог крохе, дети Василия очень гордились.
— Обрадовались, чуть было не расплакались, сказали: «Папа, ты герой! Дай пять!» Я им ответил, что они тоже герои, помогали искать родителей малыша. До сих пор сердце сжимается от мысли, что ребенок остался совсем один у воды да еще и вечером. Хотелось его к себе забрать, чтобы защитить от всего этого. Надеюсь, у него в семье все наладится. Постараюсь держать руку на пульсе, узнавать, там дела.