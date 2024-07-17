«Еще шажок, и его бы унесло течением»: Где была мама годовалого малыша, найденного одного у родника в Ростове

— Узнал у нее имя мальчика, что ему год и десять месяцев. Потребовал от нее отвечать на вопросы перед камерой, чтобы люди, которые искали ее всем Ростовом, знали, в чем дело. Как я понимаю, днем она пришла на Гремучку и познакомилась с той пьющей компанией, на которую я обратил внимание.