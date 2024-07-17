Бастрыкин взял на контроль расследование об избиении пожилой женщины в Уссурийске

Как мы писали ранее, в кафе в районе Ленинградской нетрезвые девушки решили справить нужду рядом с домом женщины. Та сделала им замечание, за что получила по лицу. Более того внук пенсионерки рассказал, что у нее также разбили телефон. Все это попало на камеры видеонаблюдения.