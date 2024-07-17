Бастрыкин взял на контроль расследование об избиении пожилой женщины в Уссурийске

Как мы писали ранее, в кафе в районе Ленинградской нетрезвые девушки решили справить нужду рядом с домом женщины. Та сделала им замечание, за что получила по лицу. Более того внук пенсионерки рассказал, что у нее также разбили телефон. Все это попало на камеры видеонаблюдения.
Следственный комитет РФ по Приморью после случившегося организовал проверку. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителю СУ СК РФ по краю Евгению Ясинскому доложить о ходе и результатах проверки.
Напомним, что также Александр Бастрыкин поручил проверить кафе, в котором в конце июня был зарезан житель Владивостока. После убийства заведение продолжило свою работу, а разборки мигрантов беспокоят приморцев.