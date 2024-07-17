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МВД РФ объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ

МВД России объявило в розыск первого заместителя начальника штаба сухопутных войск ВСУ Игоря Федорова. Информация об этом появилась в разыскной базе ведомства. Основанием для розыска Федорова значится статья Уголовного кодекса России. О какой статье идет речь, в базе не уточняется.

Источник: РИА "Новости"

В июне 2023 года Следственный комитет России (СКР) предъявил Игорю Федорову заочные обвинения по уголовному делу. Что стало поводом для его возбуждения ведомство также не сообщало. При этом указывалось, что Игорь Федоров с декабря 2014 года по январь 2015 года руководил одним из секторов в городе Мариуполе, на которые его делили ВСУ. «Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых», — заявили тогда в СКР.

В июне МВД России объявило в розыск бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского, экс-командующего военно-морскими силами ВСУ Сергея Гайдука и бывшего первого заместителя командующего нацгвардией Украины Владимира Кондратюка. Всего по данным СКР на конец прошлого месяца, в международный розыск были объявлены 28 украинских военачальников.