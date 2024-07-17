МВД РФ объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ

В июне 2023 года Следственный комитет России (СКР) предъявил Игорю Федорову заочные обвинения по уголовному делу. Что стало поводом для его возбуждения ведомство также не сообщало. При этом указывалось, что Игорь Федоров с декабря 2014 года по январь 2015 года руководил одним из секторов в городе Мариуполе, на которые его делили ВСУ. «Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых», — заявили тогда в СКР.