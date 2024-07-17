Киллеру приморской банды «Трифоновские» смягчили наказание

В марте суд во Владивостоке назначил Ковальчуку 14 лет колонии строгого режима за семь убийств, хранение взрывчатых веществ и оружия. Также ему назначен штраф в миллион рублей. В пользу четверых потерпевших с подсудимого взыскано по 3 миллиона рублей каждому. В ходе следствия подсудимый признал свою вину в полном объеме и способствовал расследованию преступлений, сообщало СУСК.
«Путем частичного сложения по совокупности преступлений… назначить Ковальчуку И. Н. лишение свободы на срок 11 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима со штрафом 300 000 рублей», — говорится в тексте апелляционного определения.
По версии следствия, Ковальчук с января 1990 года вступил в банду, созданную для нападения на граждан и предпринимателей, которую возглавил Сергей Трифонов. После смерти последнего в мае 2004 года ею руководил Александр Ясин — глава федерации кудо по ДФО, его дело направлено в суд. Следствие полагает, что с 1992 по 2007 годы Ковальчук вместе с другим членами банды незаконно покупал, передавал, хранил, перевозил и носил оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества и взрывные устройства, которые в том числе использовал при нападениях.
Также он обвиняется в убийствах семи человек. В 1992 году в ходе передела преступного влияния на рынке во Владивостоке Ковальчук вместе с подельниками похитили и убили двух мужчин, их тела выбросили в бухту Патрокл. В 2005 году в ходе очередного передела сфер влияния он с сообщниками похитил бандитов из другой группы и убил в гаражном боксе, сообщали в прокуратуре. Также Ковальчук в 1995 году с подельниками расстрелял мужчину в подъезде дома.
Кроме того, в 2001 году за вознаграждение в 10 тысяч долларов Ковальчук с помощью самодельного взрывного устройства подорвал автомобиль соучредителя популярного в те годы ночного клуба «Наутилус». Мужчина погиб. В 2002 году Ковальчук по найму активировал самодельное взрывное устройство в подъезде дома во Владивостоке, когда туда вошел соучредитель компании New Wave Cinema.
Ясин обвиняется в бандитизме и убийствах, создании банды, в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничестве. Следствие полагает, что в начале 1990-х годов он создал вооруженную банду, которая нападала на бизнесменов, занималась вымогательством и убийствами, незаконно присваивала доли в коммерческих предприятиях. По делам проходят 11 человек. Ясин заключен под арест.