Киллеру приморской банды «Трифоновские» смягчили наказание

Также он обвиняется в убийствах семи человек. В 1992 году в ходе передела преступного влияния на рынке во Владивостоке Ковальчук вместе с подельниками похитили и убили двух мужчин, их тела выбросили в бухту Патрокл. В 2005 году в ходе очередного передела сфер влияния он с сообщниками похитил бандитов из другой группы и убил в гаражном боксе, сообщали в прокуратуре. Также Ковальчук в 1995 году с подельниками расстрелял мужчину в подъезде дома.