В центре Новосибирска закрыли подпольное казинo

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что 25-летнюю местную жительницу подозревают в незаконной организации азартных игр.
Правоохранительные органы пресекли деятельность подпольного казино, которое находилось на Красном проспекте в Новосибирске.
В результате было изъято более 90 единиц техники, используемой для организации игорной деятельности, а в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.
Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске 21-летнюю девушку обвинили в организации подпольного казино.