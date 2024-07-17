В Приморье задержали двоих участников драки со стрельбой у ночного клуба

По факту инцидента СК возбудил уголовное дело по части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По делу были задержаны и отправлены под стражу три подозреваемых: 25-летний Анатолий Гузеев, 26-летний Вахид Ибадов и 29-летний Нахмед Ибадов. По версии следствия, ночью 13 июля 2024 года подозреваемые и другие участники, группой лиц по предварительному сговору, находясь возле ночного клуба Pazzle по улице Школьная в селе Андреевка, произвели не менее 4−5 выстрелов в сторону отдыхающих и в воздух. Причиной инцидента стал конфликт на фоне отказа владельца клуба от охранных услуг подозреваемых, которые в связи с этим решили отомстить.