В Приморье задержали двоих участников драки со стрельбой у ночного клуба

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл — РИА Новости. Следователи в Приморье установили и задержали еще двоих участников драки со стрельбой у ночного клуба в курортном селе Андреевка, в розыск объявлены еще 10 человек, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
На прошлой неделе в социальных сетях распространилась информация о конфликте, произошедшем в курортном селе Андреевка Хасанского района. Сообщалось, что ночью в пятницу группа мужчин с пистолетами напала на охранников местного ночного клуба «Пазл». На видеозаписи конфликта видно, как группа мужчин налетает с кулаками на охранников у входа в заведение, некоторые при этом стреляют из пистолетов в воздух. Слышны крики и угрозы. По сообщениям очевидцев, охранники вывели гостей клуба через задний двор, а нападавшие проникли внутрь, разгромили заведение и скрылись.
По факту инцидента СК возбудил уголовное дело по части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По делу были задержаны и отправлены под стражу три подозреваемых: 25-летний Анатолий Гузеев, 26-летний Вахид Ибадов и 29-летний Нахмед Ибадов. По версии следствия, ночью 13 июля 2024 года подозреваемые и другие участники, группой лиц по предварительному сговору, находясь возле ночного клуба Pazzle по улице Школьная в селе Андреевка, произвели не менее 4−5 выстрелов в сторону отдыхающих и в воздух. Причиной инцидента стал конфликт на фоне отказа владельца клуба от охранных услуг подозреваемых, которые в связи с этим решили отомстить.
«Следователи СКР по Приморскому краю в ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий в клубе Pazzle в селе Андреевка установили и задержали в порядке ст. 91 УПК РФ еще двух подозреваемых в хулиганских действиях — охранника одной из баз отдыха 22-летнего Игоря Портнягина и 31-летнего Рауфа Хабалиева», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в суд направлено ходатайство о заключении фигурантов под стражу. Кроме того, следователи ведут розыск еще 10 подозреваемых по делу, в розыск объявлены Валерий Хадзиев, Марат Хадзиев, Николай Ситников, Ян Белашов, Мамед Ибадов, Евгений Таранов, Вячеслав Кубарев, Шандр Кемалов, Дэвид Кемалов и Альберт Оглы.