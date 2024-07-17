Следком проверяет смертельное падение ребёнка из окна в Хабаровске

В Хабаровске начата доследственная проверка после падения ребёнка из окна многоэтажки, которое закончилось его гибелью. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Инцидент произошёл 16 июля в доме по Воронежскому шоссе. Двухлетний мальчик облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса и рухнула. Ребёнок выпал из окна, ударился о землю и погиб от несовместимых с жизнью травм.
По факту случившегося проводится проверка по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
«Проведён осмотр места происшествия. Выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева.
Как напомнили в следственном управлении, хабаровчанам следует быть бдительными и не оставлять детей рядом с окнами без присмотра. Необходимо ограничить доступ детей к подоконнику, убрать от него всю мебель и игрушки. Рекомендуется установить специальные блокираторы и снять ручки на окнах, чтобы их было возможно открыть только взрослым.