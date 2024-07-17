Следком проверяет смертельное падение ребёнка из окна в Хабаровске

Как напомнили в следственном управлении, хабаровчанам следует быть бдительными и не оставлять детей рядом с окнами без присмотра. Необходимо ограничить доступ детей к подоконнику, убрать от него всю мебель и игрушки. Рекомендуется установить специальные блокираторы и снять ручки на окнах, чтобы их было возможно открыть только взрослым.