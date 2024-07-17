Минобороны сообщило о захвате позиций ВСУ штурмовиками

«Мы не гонимся за наградами. Мы гонимся за целью выполнить задачи СВО. Наши подразделения ничего не боятся. Все уже более опытные считаются, новобранцев нет, так сказать, работаем с опытными бойцами. Они как такового противника вообще не боятся, они готовы с ним рубиться днем и ночью», — сказал командир штурмового отряда с позывным Джимми, его цитирует оборонное ведомство.