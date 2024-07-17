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Минобороны сообщило о захвате позиций ВСУ штурмовиками

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Штурмовые подразделения Северной группировки ВС РФ захватили и зачистили украинские позиции, взяв в плен солдат ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск “Север” на одном из участков в зоне проведения СВО с помощью разведывательных БПЛА обнаружили скопление боевиков ВСУ, укрывавшихся на позициях. Боевики ВСУ предприняли очередную попытку атаковать позиции наших войск и встретили ожесточенный отпор. Передвижение живой силы и техники было вскрыто разведчиками. По боевикам было нанесено огневое поражение. После работы операторов дронов, позиции боевиков начинают зачищать штурмовики. Это наиболее подготовленные военнослужащие, которые заточены под резкие маневренные броски и ближний контакт с противником», — говорится в сообщении.

Уточняется, что разведчики с дронов сопровождали прохождение группы по позициям врага. Это помогло координировать действия с воздуха и подсказывать о возможных очагах сопротивления в окопах.

«Мы не гонимся за наградами. Мы гонимся за целью выполнить задачи СВО. Наши подразделения ничего не боятся. Все уже более опытные считаются, новобранцев нет, так сказать, работаем с опытными бойцами. Они как такового противника вообще не боятся, они готовы с ним рубиться днем и ночью», — сказал командир штурмового отряда с позывным Джимми, его цитирует оборонное ведомство.