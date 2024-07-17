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На правом берегу Днепра «Ланцетом» уничтожили украинскую самоходку

ГЕНИЧЕСК, 17 июл — РИА Новости. Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило 122-миллиметровую самоходно-артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«После запуска “Ланцета” барражирующий боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Параллельно оператор разведывательного беспилотника “Zala” приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения — замаскированную в лесополосе на удалении около 30 км от линии боевого соприкосновения 122-миллиметровую самоходно-артиллерийскую установку 2С1 “Гвоздика” ВСУ. “Ланцет” подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение. После прямого попадания САУ противника была уничтожена», — сообщили в оборонном ведомстве.

Только на данном участке СВО подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и по несколько единиц различной техники ВСУ.

В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» активно применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области.