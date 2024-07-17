На правом берегу Днепра «Ланцетом» уничтожили украинскую самоходку

«После запуска “Ланцета” барражирующий боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Параллельно оператор разведывательного беспилотника “Zala” приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения — замаскированную в лесополосе на удалении около 30 км от линии боевого соприкосновения 122-миллиметровую самоходно-артиллерийскую установку 2С1 “Гвоздика” ВСУ. “Ланцет” подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение. После прямого попадания САУ противника была уничтожена», — сообщили в оборонном ведомстве.