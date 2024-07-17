В Пермском крае простились с погибшим в СВО работником колонии Рахметовым

Прощание с погибшим в СВО работником исправительной колонии № 10 Владиславом Рахметовым прошло в Пермском крае, сообщила администрация Чусового.
Он родился 26 сентября 1995 года. После школы получил специальность «сварщик» в Чусовском индустриальном техникуме.
«Владислав Рахметов был верным другом, любящим мужем и отцом, человеком с добрым сердцем», — говорят в администрации.
После мобилизации жителя Чусового назначили командиром взвода обеспечения отдельного гаубичного артиллерийского дивизиона в звании прапорщика. Владислав Рахметов погиб 18 мая 2023 года. Он посмертно награждён Орденом Мужества.
Напомним, 17 июля в Прикамье простятся с погибшим в зоне СВО Александром Губенко из Лысьвы. Церемония состоится в Соборе Троицы Живоначальной.