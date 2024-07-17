Торговый центр загорелся в Астане

ЧП прокомментировал заместитель начальника ДЧС Астаны Дастан Алдабеков.
«17 июля в 05:58 на центр управления был вызов о возгорании в ТД “Ажар”. Незамедлительно были направлены силы и средства по повышенному номеру вызова № 3.
По прибытии было установлено возгорание в трех бутиках площадью 80 квадратов, сильное задымление на первом этаже. На месте работают 65 человек личного состава, 14 единиц техники", — сказал Дастан Алдабеков.
По его словам, в 06:51 была достигнута локализация пожара.
В МЧС добавили, что информации о пострадавших не поступало. В момент пожара внутри людей не было.