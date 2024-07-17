Известный тренер из Приморья трагически погиб в аварии — подробности

«Более десяти лет Дмитрий Адаев работал тренером Краевой спортивной школы олимпийского резерва Приморья и являлся личным тренером серебряного призера Олимпийских игр, многократного чемпиона мира, Европы и России, заслуженного мастера спорта Ивана Штыля. За этот период Иван Штыль неоднократно поднимался на самые высокие пьедесталы международных и всероссийских соревнований по гребле на байдарке и каноэ. Министерство физической культуры и спорта Приморского края, федерация гребли на байдарках и каноэ Приморья, спортивная общественность приносят глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Владимировича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — написали в министерстве спорта Приморского края.