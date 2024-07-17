Известный тренер из Приморья трагически погиб в аварии — подробности

Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев погиб на 41-м году жизни. Он тренировал призеров Олимпиады из Приморья Ивана Штыля и Алексея Коровашкова, сообщает ИА PrimaMedia.
Тренер попал в аварию по пути на соревнования на трассе «Курск — Саратов». Как сообщает «Спорт-Экспресс» (18+), водитель «Фольксвагена» выехал на встречную полосу и врезался в тягач «Шакман» с прицепом. От полученных травм мужчина скончался на месте, водителя грузовика доставили в больницу.
Адаев был призером чемпионата Европы. После окончания спортивной карьеры начал тренерскую деятельность. Он работал с бронзовым призером Олимпиады Алексеем Коровашковым и серебряным призером Игр Иваном Штылем.
«Более десяти лет Дмитрий Адаев работал тренером Краевой спортивной школы олимпийского резерва Приморья и являлся личным тренером серебряного призера Олимпийских игр, многократного чемпиона мира, Европы и России, заслуженного мастера спорта Ивана Штыля. За этот период Иван Штыль неоднократно поднимался на самые высокие пьедесталы международных и всероссийских соревнований по гребле на байдарке и каноэ. Министерство физической культуры и спорта Приморского края, федерация гребли на байдарках и каноэ Приморья, спортивная общественность приносят глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Владимировича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — написали в министерстве спорта Приморского края.
ИА PrimaMedia выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Адаева.