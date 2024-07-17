ТАСС узнал, что упавший близ Коломны SSJ-100 не прошел требуемый облет

Источник ТАСС отметил, что особенность облета в том, что его выполняет экипаж летчиков-испытателей, а не линейный экипаж. Такие пилоты «заточены» обращать внимание на технические проблемы, которые после этого устраняются, они готовы к нештатным ситуациям, в то время как обычные летчики могут не распознать проблему вовремя.