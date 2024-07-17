Банкет закончился сальмонеллезом. В Братске закрыли кафе-бар, где произошло массовое отравление

На улице Энгельса в Братске закрыли кафе-бар, в котором отравились несколько десятков человек. По последним данным, число пострадавших из-за горе-поваров возросло до 32 человек, 8 из них — дети. Заявление прокуратуры удовлетворил суд. Заведение не будет работать во время расследования уголовного дела об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и до вынесения окончательного приговора. 62-летний владелец бизнеса задержан.
Ранее специалисты Роспотребнадзора наведались на кухню скандально прославившегося кафе и проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
— Выявлено, что вопреки требованиям закона в заведении не проводили производственный контроль, не обеспечивали последовательность поточных процессов сырья и готовой продукции, в холодильниках хранилась немаркированная продукция, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. — Также не были организованы условия для личной гигиены сотрудников, дезинфекции посуды и помещения.
Сразу у нескольких жертв массового отравления были обнаружены ДНК сальмонелл. Напомним, вечером 28 июня в двух банкетных залах праздновали юбилей и школьный выпускной. На следующее утро сибиряки почувствовали себя плохо. Большинство жаловались на повышенную температуру, головные боли, боли в животе, рвоту. На утро начались первые обращения в скорую помощь.