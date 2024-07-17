Банкет закончился сальмонеллезом. В Братске закрыли кафе-бар, где произошло массовое отравление

На улице Энгельса в Братске закрыли кафе-бар, в котором отравились несколько десятков человек. По последним данным, число пострадавших из-за горе-поваров возросло до 32 человек, 8 из них — дети. Заявление прокуратуры удовлетворил суд. Заведение не будет работать во время расследования уголовного дела об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и до вынесения окончательного приговора. 62-летний владелец бизнеса задержан.