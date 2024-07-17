Во Владивостоке возросло количество падений детей из окон

С начала 2024 года во Владивостокскую клиническую больницу № 2 было госпитализировано 10 детей из-за падений с высоты. Цифры превышают прошлогодние показатели. Заведующий отделением реанимации медучреждения Василий Павлов называет отсутствие должного контроля со стороны взрослых и легкодоступные для детей окна причиной частых несчастных случаев, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Минздрава Приморья.
Несмотря на отсутствие смертельных исходов среди пострадавших детей в этом году, травмы, полученные в результате падений, оказались разнообразными и серьезными, включая черепно-мозговые повреждения и травмы скелета, брюшной и грудной полости. Василий Павлов подчеркнул, что такие травмы могут значительно повлиять на будущее детей, вплоть до возможной инвалидизации. Одним из таких примеров является младенец, которому не исполнился год.
«Ребенок, которому чуть менее 12 месяцев, умудрился залезть на подоконник и выпал из окна. Малыш до сих пор проходит лечение», — рассказал Павлов.
Павлов также отметил, что превентивные меры могут и должны включать усиленное внимание и контроль со стороны родителей и опекунов, особенно для детей до трех лет, которые не способны контролировать свои действия. Он призывает всех взрослых к бдительности и ответственности, уточняя, что даже подростки, склонные к демонстративным поступкам, нуждаются в постоянном внимании.
«“Качественные” родители находят возможность следить за ребенком и четко определять границы его действий», — отмечает врач.
Напомним, в Хасанском районе Приморья прокуратура проводит проверку обстоятельств падения двухлетнего ребенка из окна. Инцидент произошел вечером 14 июля в селе Занадворовка, где мальчик выпал из окна на втором этаже, после того как взобрался на приставленный к нему стол.