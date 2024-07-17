Во Владивостоке возросло количество падений детей из окон

Павлов также отметил, что превентивные меры могут и должны включать усиленное внимание и контроль со стороны родителей и опекунов, особенно для детей до трех лет, которые не способны контролировать свои действия. Он призывает всех взрослых к бдительности и ответственности, уточняя, что даже подростки, склонные к демонстративным поступкам, нуждаются в постоянном внимании.