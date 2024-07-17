Сигареты времён СССР продавали на одном из рынков Иркутска

В течение отделения поступали сообщения от граждан о продаже некачественных табачных изделий. По словам одного из заявителей, на рынке продавали сигареты, которые производились в советские времена, а сейчас под такой маркой не выпускаются.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, оказалось, что предприниматель закупал табачную продукцию у неофициальных лиц без документов: на прилавке были представлены марки болгарских сигарет, выпускавшихся несколько десятков лет назад. В отношении владельца торговой точки составили протокол.
В ходе дальнейших проверок полицейские также нашли никотиносодержащие товары м электронные устройства для употребления никотина. На изъятом товаре отсутствовала необходимая маркировка. На предпринимателя также составили административный протокол.