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Сигареты времён СССР продавали на одном из рынков Иркутска

Полицейские привлекли к ответственности предпринимателей, которые торговали сигаретами времён СССР.

Источник: Reuters

В течение отделения поступали сообщения от граждан о продаже некачественных табачных изделий. По словам одного из заявителей, на рынке продавали сигареты, которые производились в советские времена, а сейчас под такой маркой не выпускаются.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, оказалось, что предприниматель закупал табачную продукцию у неофициальных лиц без документов: на прилавке были представлены марки болгарских сигарет, выпускавшихся несколько десятков лет назад. В отношении владельца торговой точки составили протокол.

В ходе дальнейших проверок полицейские также нашли никотиносодержащие товары м электронные устройства для употребления никотина. На изъятом товаре отсутствовала необходимая маркировка. На предпринимателя также составили административный протокол.