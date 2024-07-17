В Хабаровском крае предприниматель и чиновник осуждены за взятки

Суд выяснил, что с января 2021 года по март 2023 года индивидуальный предприниматель, занимающийся недвижимостью, для ускорения сделок передавал взятки специалисту-эксперту межмуниципального отдела Росреестра Комсомольска-на-Амуре, чтобы получить нужную информацию из реестра объектов недвижимости.