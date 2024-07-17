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В Хабаровском крае предприниматель и чиновник осуждены за взятки

Суд в Комсомольске-на-Амуре вынес приговор по делу о крупной взятке.

В Комсомольске-на-Амуре вынесен приговор по делу о взятке, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины и женщины. Мужчина признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), женщина — по ч. 3 ст. 290 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Суд выяснил, что с января 2021 года по март 2023 года индивидуальный предприниматель, занимающийся недвижимостью, для ускорения сделок передавал взятки специалисту-эксперту межмуниципального отдела Росреестра Комсомольска-на-Амуре, чтобы получить нужную информацию из реестра объектов недвижимости.

Сумма взятки составила более 240 тыс. рублей.

Суд назначил взяткодателю штраф в 1,5 млн рублей, а взяткополучателю — 2 млн рублей, с запретом на деятельность, связанную с кадастровым учетом и регистрацией на 6 лет.

Приговор в законную силу не вступил. Обвинение было поддержано прокуратурой г. Комсомольска-на-Амуре.