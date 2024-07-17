В двух округах Иркутска на полторы недели отключат горячую воду. Смотрите адреса

Что ж, снова пришло время доставать тазики и кипятильники. С 10.00 22 июля до 17.00 1 августа планируется отключение горячей воды в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска. Причина — гидравлические испытания. Это нужно, чтобы проверить и подготовить трубопроводы к следующей зиме.
— Специалисты приступают к ремонтным работам и испытаниям оборудования. Для их качественного выполнения необходимо временное ограничение подачи горячего водоснабжения в дома горожан, — объяснили в телеграм-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска».
Затронет ли отключение ваш дом? Смотрите список адресов.
Кроме того, с 17 по 19 июля горячая вода пропадет в некоторых домах по улицам Ядринцева, Байкальская, Клары Цеткин, на бульваре Постышева и Рябикова. Там проведут ремонт теплосетей, чтобы избежать аварии.
Фото: телеграм-канал «Оператор тепловых сетей Иркутска».