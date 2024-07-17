В двух округах Иркутска на полторы недели отключат горячую воду. Смотрите адреса

Что ж, снова пришло время доставать тазики и кипятильники. С 10.00 22 июля до 17.00 1 августа планируется отключение горячей воды в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска. Причина — гидравлические испытания. Это нужно, чтобы проверить и подготовить трубопроводы к следующей зиме.