Четыре человека оказались в реанимации после лечения в омской частной клинике

Для получения лицензия медцентр предоставил копии трудовых договоров компании с сотрудниками. Как выяснили прокуроры, на самом деле работники не подписывали никаких договоров, никогда не были в Омске и не работали в клинике. Оборудования и персонала для лечения пациентов у организации просто не было.