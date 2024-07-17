Четыре человека оказались в реанимации после лечения в омской частной клинике

Омская прокуратура потребовала завести уголовное дело из-за незаконной выдачи лицензии частной клинике. Четыре пациента медцентра ранее оказались в реанимации после некачественного лечения.
Как сообщили в ведомстве, в марте 2024 года частная клиника получила лицензию на осуществление медицинской деятельности по неврологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, функциональной диагностике, в условиях дневного стационара по психиатрии-наркологии.
Для получения лицензия медцентр предоставил копии трудовых договоров компании с сотрудниками. Как выяснили прокуроры, на самом деле работники не подписывали никаких договоров, никогда не были в Омске и не работали в клинике. Оборудования и персонала для лечения пациентов у организации просто не было.
В реальности помощь пациентам оказывали работники со средним медицинским образованием. Это противоречит закону. Состоящий в штате врач-нарколог-психиатр был в клинике всего три раза, а в остальное время находился в другом городе и дежурил по телефону.
«В результате неправильно оказанной медицинской помощи и подобранного лечения создавалась реальная угроза жизни и здоровью пациентам. Всего с конца марта текущего года 4 пациента данной клиники были доставлены в реанимации бюджетных учреждений здравоохранения. Один из них до сих пор находится в тяжелом состоянии», — отметили в прокуратуре Омской области.
По итогам проверки в клинике было заведено административное дело по ч. 4 ст. 14.1. КоАП РФ («осуществление деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией»), деятельность организации была приостановлена. Надзорное ведомство также подало иск в суд с требованием признать незаконным распоряжение минздрава Омской области о выдаче лицензии.
Прокуратура направила материалы проверки в СУ СКР по Омской области для заведения уголовного дела за оказание опасных для жизни и здоровья граждан медицинских услуг.