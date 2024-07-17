В Емельяновском районе утонул молодой мужчина

В ведомстве приводят неутешительную статистику за купальный сезон-2024. С начала лета, вместе с последним случаем, в регионе утонули 52 человека (из них шестеро — дети). В прошлом году за этот же временной отрезок утонувших было на 19 меньше. Спасатели в очередной раз напоминают об опасности купания за пределами официальных пляжей и в состоянии алкогольного опьянения. Взрослым нужно обязательно присматривать за детьми во время каникул и не отпускать их одних на водоемы.