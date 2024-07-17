В Красноярском крае трое детей стали участниками ДТП с мотоциклом и мопедом

Накануне в селе Большая Уря Канского района 16-летний подросток на мотоцикле «Минск» столкнулся с 11-летней девочкой, катавшейся на электросамокате. Он выехал на встрречную полосу. В результате пострадали оба водителя, а также 4-летняя пассажирка электросамоката. Им оказали помощь.