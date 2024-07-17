В Красноярском крае трое детей стали участниками ДТП с мотоциклом и мопедом

В Красноярском крае полицейские проводят проверку в связи с ДТП, в котором пострадали дети. Об этом рассказали в краевой Госавтоинспекции.
Накануне в селе Большая Уря Канского района 16-летний подросток на мотоцикле «Минск» столкнулся с 11-летней девочкой, катавшейся на электросамокате. Он выехал на встрречную полосу. В результате пострадали оба водителя, а также 4-летняя пассажирка электросамоката. Им оказали помощь.
Инспекторы выяснили, что у мотоциклиста нет прав, транспорт не зарегистрирован, а мощность самоката составляет 350 Вт, что можно сравнить с мопедом.
В отношении законных представителей составлены административные материалы. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Ранее сообщалось о том, что в центре Красноярска произошло ДТП, в котором перевернулся УАЗ.