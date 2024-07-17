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В Красноярском крае трое детей стали участниками ДТП с мотоциклом и мопедом

16-летний байкер врезался в 11-летнюю девочку на мопеде, катавшуюся с маленькой пассажиркой.

В Красноярском крае полицейские проводят проверку в связи с ДТП, в котором пострадали дети. Об этом рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Накануне в селе Большая Уря Канского района 16-летний подросток на мотоцикле «Минск» столкнулся с 11-летней девочкой, катавшейся на электросамокате. Он выехал на встрречную полосу. В результате пострадали оба водителя, а также 4-летняя пассажирка электросамоката. Им оказали помощь.

Инспекторы выяснили, что у мотоциклиста нет прав, транспорт не зарегистрирован, а мощность самоката составляет 350 Вт, что можно сравнить с мопедом.

В отношении законных представителей составлены административные материалы. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее сообщалось о том, что в центре Красноярска произошло ДТП, в котором перевернулся УАЗ.