Избил зарядкой, ошпарил кипятком и запер в ванной: отчим убил 5-летнего пасынка восемью ударами ладони в Улан-Удэ

«Только за три месяца ребенка избили пять раз», — делятся ужасающими подробностями смерти 5-летнего мальчика в Советском районном суде Улан-Удэ. История, которая произошла в Бурятии, не для слабонервных. Ведь ушел малыш из жизни мучительно. Отчим избил пасынка проводом и рукой, окатил кипятком и запер в ванной комнате. Но на этом его страдания не закончились… Позже мужчина восемь раз ударил мальчика ладонью по голове. Маленький сибиряк умер на месте.