Избил зарядкой, ошпарил кипятком и запер в ванной: отчим убил 5-летнего пасынка восемью ударами ладони в Улан-Удэ

«Только за три месяца ребенка избили пять раз», — делятся ужасающими подробностями смерти 5-летнего мальчика в Советском районном суде Улан-Удэ. История, которая произошла в Бурятии, не для слабонервных. Ведь ушел малыш из жизни мучительно. Отчим избил пасынка проводом и рукой, окатил кипятком и запер в ванной комнате. Но на этом его страдания не закончились… Позже мужчина восемь раз ударил мальчика ладонью по голове. Маленький сибиряк умер на месте.
— Иванову (фамилия изменена — прим. Ред.) предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии и в материальной зависимости от виновного. А также в истязании, то есть причинении физических или психических страданий путем систематического нанесения, — рассказывают в суде.
Известно, что изверг жил вместе с ребенком в одной квартире. Отчим систематически избивал мальчика. В ход шли шнуры от зарядки, кипяток из-под крана и руки. Бил тиран ребенка в основном в области бедер и ягодиц. Однако смертельные удары пришлись на голову.
— 11 июля 2024 года удовлетворено ходатайство следственного отдела о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предполагаемого убийцы до 28 сентября 2024 года, — рассказывают в суде.
Постановление еще не вступило в законную силу.