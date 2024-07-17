Новое уголовное дело «крабового короля» начал рассматривать суд во Владивостоке

«Тема стала спекулятивной, и любая информация будет перевернута с ног на голову», — цитирует слова адвоката Кана Евгения Ефимчука «Коммерсантъ».
Второе уголовное дело — экономическое. Кана обвиняют в создании преступного сообщества, уклонении от уплаты налогов, таможенных платежей и контрабанде. Следствие считает, что Олег Кан занимался контрабандой краба в Японию, Китай и Южную Корею — более трех тысяч тонн живого краба на 2,6 млрд рублей. В виде налогов и таможенных платежей Кан задолжал государству более 3,6 млрд рублей.
Адвокаты будут настаивать на невиновности подсудимого. На первом заседании, которое состоялось 16 июля, защита пыталась отвести председательствующего судью Сергея Ольховского. Однако прокуратура встала на сторону судьи и суд в замене отказал.
Напомним, Олега Кана приговорили к 17 годам колонии по делу о заказном убийстве. Суд согласился с доводами следствия и гособвинения о том, что в 2010 году предприниматель Валерий Пхиденко был убит у ресторана по заказу «крабового короля».