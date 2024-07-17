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22 человека утонули в Омской области с начала пляжного сезона

Чаще всего трагедии на воде происходят из-за купания в необорудованных местах.

В Омской области с начала пляжного сезона утонули 22 человека. Такие данные приводит министерство региональной безопасности.

Основной причиной трагедий на воде является купание в необорудованных и запрещенных местах. Омичи также гибнут из-за купания в состоянии алкогольного опьянения и при перегреве.

По информации МЧС на середину июня, за последние пять 96 омичей погибли при купании на диких пляжах, среди них — 20 дети. Всего в регионе действует десять официальных пляжей, оборудованных всем необходимым. При этом пять из них находятся в черте Омска.

МЧС