22 человека утонули в Омской области с начала пляжного сезона

В Омской области с начала пляжного сезона утонули 22 человека. Такие данные приводит министерство региональной безопасности.
Основной причиной трагедий на воде является купание в необорудованных и запрещенных местах. Омичи также гибнут из-за купания в состоянии алкогольного опьянения и при перегреве.
По информации МЧС на середину июня, за последние пять 96 омичей погибли при купании на диких пляжах, среди них — 20 дети. Всего в регионе действует десять официальных пляжей, оборудованных всем необходимым. При этом пять из них находятся в черте Омска.