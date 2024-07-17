Минобороны: ночью были сбиты три БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

Белгородская область в прошлый раз была атакована вчера, 16 июля. Обстрелям подверглись приграничный город Шебекино и соседнее с ним село Новая Таволжанка, в результате ранения получили четыре человека. В Воронежской области в тот же день из-за падения обломков беспилотника в поселке Подгоренский пострадал мужчина. Также в поселке на короткий период нарушалось электроснабжение.