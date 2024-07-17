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В Красноярском крае чиновницу министерства экологии подозревают в коррупции

Государственный инспектор краевого министерства экологии подозревается в получении двух взяток от директоров лесозаготовительных компаний.

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело о взяточничестве в сфере экологического надзора. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Государственный инспектор отдела экологического надзора министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края подозревается в получении двух взяток.

По версии следствия, в апреле 2024 года подозреваемая потребовала от представителя лесозаготовительной компании дать взятку в размере 150 тысяч рублей за прекращение административного производства по делу о непроведении утилизации опилок после заготовки леса.

20 апреля подозреваемая получила часть взятки — 50 тысяч рублей, затем прекратила административное производство.

Помимо этого, в ноябре-декабре 2023 и апреле-мае 2024 года подозреваемая получила 60 тысяч рублей от оговоренной взятки в размере 160 тысяч рублей от директора другой лесоперерабатывающей компании за непроведение проверок.

На взяточницу вышли сотрудники УФСБ. Её задержали, провели обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске будут судить директора аэропорта Диксона. Его обвиняют в получении взятки.