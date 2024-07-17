Люди лежали на дороге среди обломков: стали известны детали жуткой аварии с вахтовым автобусом в Комсомольске

Утром 17 июля в Комсомольске произошло страшное ДТП. В 6:30 утра водитель вахтового автобуса протаранил мотоцикл Kawasaki с двумя людьми. Жизнь 32-летнего водителя оборвалась на месте. Его пассажирку в тяжелом состоянии увезли в реанимацию, за ее жизнь борются врачи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Водитель вахтовки, совершая поворот налево, снес проезжающий мотоцикл. По данным сотрудников Госавтоинспекции, мужчина не убедился в безопасности маневра. Сообщается, что водительский стаж у мужчины — 47 лет. Что именно произошло в момент ДТП, будет выяснять оперативная группа.
«Водитель вахтового автобуса при развороте не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом Kawasaki. На месте происшествия находится следственно-оперативная группа и сотрудники городской Госавтоинспекции. Проводится проверка. Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим, учитывать дорожные и погодные условия, не допускать резких маневров и нарушений ПДД», — прокомментировали в Госавтоинспекции УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре.
Известно, что погибший также занимался бразильским джиу-джитсу и в спортивных кругах был известен. О дальнейшей судьбе его спутницы информации нет, «КП» — Хабаровск" следит за развитием событий.