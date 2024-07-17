Люди лежали на дороге среди обломков: стали известны детали жуткой аварии с вахтовым автобусом в Комсомольске

«Водитель вахтового автобуса при развороте не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом Kawasaki. На месте происшествия находится следственно-оперативная группа и сотрудники городской Госавтоинспекции. Проводится проверка. Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим, учитывать дорожные и погодные условия, не допускать резких маневров и нарушений ПДД», — прокомментировали в Госавтоинспекции УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре.