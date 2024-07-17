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Белорусские таможенники изъяли рекордную партию наркотиков и психотропов

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Белорусским таможенникам удалось в течении суток пресечь организованный группой лиц канал ввоза запрещенных веществ и изъяли крупнейшую в истории Беларуси партию наркотиков и психотропов, сообщили в официальном Telegram-канале Таможенного комитета республики.

Источник: Sputnik.by

Как рассказали в ведомстве, первую часть — более 184 килограммов гашиша — брестские таможенники обнаружили в пункте пропуска «Козловичи» при досмотре польского грузовика.

При попытке вывезти в Россию вторую партию из 188 килограммов сотрудники Витебской таможни задержали соучастника — гражданина Беларуси.

«Параллельно сотрудники Брестской таможни проводили спецмероприятия в Бресте — установили контакты поляка, место сбора и хранения наркотиков для вывоза в Россию», — говорится в сообщении.

В рамках спецмеропрятия таможенники работали вместе с подразделениями наркоконтроля Брестского УВД.

В итоге при попытке скрыться ими был задержан еще один преступник, он пытался вывезти из страны почти 706 килограммов опасного психотропного вещества 4 СМС.

Все фигуранты по делу были задержаны, в их отношении Брестская таможня возбудила уголовные дела.