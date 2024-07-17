С бойцом СВО простились в Усть-Илимском районе

В последний путь проводили уроженца Усть-Илимска Антона Саловарова. Мужчина погиб во время выполнения поставленных задач в зоне спецоперации. Об этом в своем тг-канале сообщила мэр города Анна Щекина.
— Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего бойца от всех жителей Усть-Илимска, от губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, — написала Щекина в соцсетях.
В свое время участник спецоперации принял важное решение, отправился на защиту Родины и Отечества. С честью и доблестью он выполнял свой долг, защищая интересы страны.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 700 сирот обеспечили жильем с начала 2024 года в Приангарье. Квартиры от государства предоставили в 24 городах и районах Иркутской области.