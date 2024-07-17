«Были вместе со школьной скамьи»: молодая пара на мотоцикле разбилась насмерть в жестком ДТП в Чите

— Илья с 18 лет за рулем. Очень опытный и аккуратный водитель, — продолжает рассказывать убитая горем мать. — Тем более, когда за его спиной Маша. Он бы не стал гонять. Что касается экипировки — они всегда покупали дорогостоящие качественные шлемы и не ездили без них. Мой знакомый, автомобилист, сказал, что этот участок дороги, где все произошло, сам по себе очень опасен. И там часто случаются аварии.