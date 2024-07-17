«Были вместе со школьной скамьи»: молодая пара на мотоцикле разбилась насмерть в жестком ДТП в Чите

— У них было огромное количество планов. Мечтали о собственной квартире, купили путевки на Байкал. И детей, конечно, хотели… — рассказывая корреспонденту КП-Иркутск о старшем сыне Илье и невестке Марии, Светлана Приворотная не может сдержать слез. Вмиг женщина потеряла обоих. Вечером 16 июля ей позвонил супруг и сообщил: «нашего сына больше нет». Жизни молодой пары унесла страшная авария, случившаяся в Чите, на улице Генерала Белика.
— По предварительным данным, зарегистрировано столкновение двух транспортных средств — автомобиля Volkswagen и мотоцикла Yamaha. В результате водитель мотоцикла и его пассажир погибли. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, — говорится в сухой сводке городской Госавтоинспекции.
Травмы, полученные 28-летним Ильей и его 26-летней женой, оказались смертельными. По словам очевидцев, мужчина скончался на месте ДТП. Девушку пытались спасти медики, но было уже слишком поздно. При этом о пострадавших в салоне иномарки не сообщается.
— Илья с 18 лет за рулем. Очень опытный и аккуратный водитель, — продолжает рассказывать убитая горем мать. — Тем более, когда за его спиной Маша. Он бы не стал гонять. Что касается экипировки — они всегда покупали дорогостоящие качественные шлемы и не ездили без них. Мой знакомый, автомобилист, сказал, что этот участок дороги, где все произошло, сам по себе очень опасен. И там часто случаются аварии.
По словам Светланы, в тот роковой вечер пара ехала на дачу. Обычно супруги пользуются машиной, но летом предпочитают мотоцикл.
— Дети в браке 5,5 лет, а вместе — со школьной скамьи, учились вместе. Он трудился маркшейдером, она работала в налоговой. За день до их гибели мне приснился плохой сон: будто сын рядом, а у меня выпал зуб. Конечно, я не придала этому значения.
Выяснить, что стало причиной трагедии, предстоит полицейским. В настоящее время правоохранители не сообщают при каких условиях произошло столкновение.
— Осложняет ситуацию то, что в этом месте нет камер видеонаблюдения, — говорит Светлана. — Поэтому просим откликнуться свидетелей и автомобилистов с видеорегистраторами, которые были между 18:00 и 20:00 в районе моста через реку Читинка, на улице Генерала Белика. Уже откликнувшиеся очевидцы рассказали, якобы столкнувшийся с мотоциклом Ильи Volkswagen может принадлежать правоохранительным органам. Надеемся, что виновных в аварии найдут.