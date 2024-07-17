Школьник задержал грабителя и передал его полиции в Усолье-Сибирском

Началось с того, что подросток с отцом выходили из торгового центра. В какой-то момент школьник заметил подозрительного мужчину, который быстро покидал магазин с несколькими кожаными сумками в руках.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, подросток предположил, что мужчина мог украсть товар, поэтому тут же погнался за ним. Догнав злоумышленника, школьник скрутил его и позвонил в дежурную часть полиции. Впоследствии выяснилось, что подозреваемый действительно пытался вынести сумки из магазина. Ранее он 18 раз был судим за аналогичные преступления. Теперь на него завели новое уголовное дело.
В торжественной обстановке начальник МО МВД России «Усольский» Василий Васильев наградил бдительного подростка, вручив ему благодарственное письмо и памятный подарок. Школьник рассказал, что несколько лет занимался единоборствами и в будущем планирует связать свою жизнь с работой в органах внутренних дел.