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Школьник задержал грабителя и передал его полиции в Усолье-Сибирском

Полицейские поблагодарили 15-летнего школьника, который помог им задержать неоднократно судимого преступника в Усолье-Сибирском.

Источник: ГУ МВД России по Иркутской области

Началось с того, что подросток с отцом выходили из торгового центра. В какой-то момент школьник заметил подозрительного мужчину, который быстро покидал магазин с несколькими кожаными сумками в руках.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, подросток предположил, что мужчина мог украсть товар, поэтому тут же погнался за ним. Догнав злоумышленника, школьник скрутил его и позвонил в дежурную часть полиции. Впоследствии выяснилось, что подозреваемый действительно пытался вынести сумки из магазина. Ранее он 18 раз был судим за аналогичные преступления. Теперь на него завели новое уголовное дело.

В торжественной обстановке начальник МО МВД России «Усольский» Василий Васильев наградил бдительного подростка, вручив ему благодарственное письмо и памятный подарок. Школьник рассказал, что несколько лет занимался единоборствами и в будущем планирует связать свою жизнь с работой в органах внутренних дел.