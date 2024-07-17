Bloomberg узнал о подготовке обмена 180 пленных между Киевом и Москвой

С начала российской военной операции на Украине стороны неоднократно сообщали об обмене военнопленными, в том числе при посредничестве ОАЭ. Последний крупный обмен состоялся в конце июня — тогда каждая сторона передала по 90 человек. В предыдущий раз Москва и Киев обменивались пленными 31 мая по формуле «75 на 75».