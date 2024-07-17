Bloomberg узнал о подготовке обмена 180 пленных между Киевом и Москвой

По данным агентства, каждая сторона планирует освободить по 90 человек. Это будет шестым обменом, проведенным при помощи ОАЭ, с начала этого года, отмечает Bloomberg.
В начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что Москва удерживает 6465 украинских военнопленных, в украинском плену, по его словам, находятся 1348 россиян.
МИД России не ответил на запрос агентства, правительство ОАЭ от комментариев отказалось.
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, отказался комментировать эту информацию РБК.
С начала российской военной операции на Украине стороны неоднократно сообщали об обмене военнопленными, в том числе при посредничестве ОАЭ. Последний крупный обмен состоялся в конце июня — тогда каждая сторона передала по 90 человек. В предыдущий раз Москва и Киев обменивались пленными 31 мая по формуле «75 на 75».
В том месяце уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказывала, что обмен пленными был приостановлен на несколько месяцев из-за позиции украинской стороны, «которая постоянно выставляет новые надуманные требования». Позже она показала список из 430 готовых вернуться на Украину пленных и попросила своего украинского коллегу Дмитрия Лубинца оказать содействие в активизации обменных процессов.
Лубинец 13 июля заявил, что Украина при посредничестве ОАЭ планирует большой обмен женщинами-военнопленными с Россией. Подробностей он не привел.