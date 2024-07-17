Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске задержали наркоторговца с тайником в розетке

Преступной деятельностью он занимался вместе с женой.

Наркополиция при помощи СОБР задержала в Челябинске семейную пару наркодилеров. При обыске у супругов нашли 87 свертков с запрещенным веществом, предметы, напоминающие оружие, и поддельные документы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Злоумышленники хранили наркотики в скрытом месте в центре города и в своем жилище жилище, в тайнике, замаскированном под электрическую розетку. Общий вес изъятого наркотика составил 250 граммов.

Также в ходе обыска были конфискованы средства для упаковки и взвешивания запрещенного вещества, банковские карты и деньги, полученные в ходе криминального бизнеса.

В отношении супругов возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Мужчину арестовали, а его подельницу-жену посадили под домашний арест.