В Челябинске задержали наркоторговца с тайником в розетке

Наркополиция при помощи СОБР задержала в Челябинске семейную пару наркодилеров. При обыске у супругов нашли 87 свертков с запрещенным веществом, предметы, напоминающие оружие, и поддельные документы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Злоумышленники хранили наркотики в скрытом месте в центре города и в своем жилище жилище, в тайнике, замаскированном под электрическую розетку. Общий вес изъятого наркотика составил 250 граммов.
Также в ходе обыска были конфискованы средства для упаковки и взвешивания запрещенного вещества, банковские карты и деньги, полученные в ходе криминального бизнеса.
В отношении супругов возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Мужчину арестовали, а его подельницу-жену посадили под домашний арест.