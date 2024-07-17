В Челябинске задержали наркоторговца с тайником в розетке

Наркополиция при помощи СОБР задержала в Челябинске семейную пару наркодилеров. При обыске у супругов нашли 87 свертков с запрещенным веществом, предметы, напоминающие оружие, и поддельные документы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.