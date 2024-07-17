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10-летняя девочка утонула в Хабаровском крае

Несовершеннолетняя купалась в водоеме в запрещенном месте.

В Хабаровском крае следствием возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка во время купания в водоёме, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Вяземским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По информации следователей, 16 июля 2024 года10-летняя девочка купалась в водоеме в поселке Переяславка района имени Лазо Хабаровского края в запрещенном для купания месте. Начав тонуть, она не смогла спастись.

В ходе расследования проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, проводятся следственные и иные процессуальные действия.

Следственное управление предупреждает родителей и детей о необходимости соблюдения требований безопасности в летний период вблизи водоемов и во время купания.

несчастный случай