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Из екатеринбургской ГКБ № 40 эвакуировали пациентов

Террористические учения прошли в больнице Екатеринбурга.

Источник: Комсомольская правда

В городской клинической больнице № 40 в Екатеринбурге проходят террористические учения. Из учреждения эвакуировали пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

— Екатеринбурга проходит тренировка действий руководителей больницы при угрозе террористического акта. Кроме медиков больницы, в учениях участвуют сотрудники комплексных сил оперативного штаба (МВД, ФСБ, МЧС, Росгвардии, Минздрава Свердловской области), — рассказали в региональном ведомстве.

Во время проведения учений зайти на территорию больницы будет нельзя. Также запрещено проехать и на автомобиле. Эвакуация пациентов прошла в отделения нейрохирургии за пределы корпуса.

Цель тренировки — это обучение сотрудников больницы при угрозе террористического акта. Также персонал должен уметь взаимодействовать со структурами.

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