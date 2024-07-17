Из екатеринбургской ГКБ № 40 эвакуировали пациентов

В городской клинической больнице № 40 в Екатеринбурге проходят террористические учения. Из учреждения эвакуировали пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
Во время проведения учений зайти на территорию больницы будет нельзя. Также запрещено проехать и на автомобиле. Эвакуация пациентов прошла в отделения нейрохирургии за пределы корпуса.
Цель тренировки — это обучение сотрудников больницы при угрозе террористического акта. Также персонал должен уметь взаимодействовать со структурами.