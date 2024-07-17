В здании управляющей компании установили криптоферму в Иркутской области

Криптоферму обнаружили полицейские и энергетики в нежилом помещении управляющей компании в Бодайбо. Как оказалось, майнинговое оборудование там разместил бывший 45-летний работник коммерческой организации. В пресс-службе ГУ МВД Иркутской области пояснили, что незаконную деятельность удалось выявить благодаря анонимному сообщению о подозрительном шуме на улице Урицкого.
— Во время проверки по указанному адресу было найдено пять единиц техники. Они были установлены в обход счетчиков электроэнергии. Ущерб в результате незаконных действий составил около 400 тысяч рублей, — поделились правоохранители.
Следователями Следкома было заведено дело по уголовной статье о злоупотреблении полномочий. Также прокуратура инициировала разбирательство по статье УК РФ о причинении имущественного ущерба.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что торговлю некачественными сигаретами времен СССР пресекли в Иркутской области. На одной из точек реализовывалась табачная продукция, не прошедшая должных проверок.