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В здании управляющей компании установили криптоферму в Иркутской области

Бывший работник управляющей организации открыл майнинговую ферму в Бодайбо.

Источник: Комсомольская правда

Криптоферму обнаружили полицейские и энергетики в нежилом помещении управляющей компании в Бодайбо. Как оказалось, майнинговое оборудование там разместил бывший 45-летний работник коммерческой организации. В пресс-службе ГУ МВД Иркутской области пояснили, что незаконную деятельность удалось выявить благодаря анонимному сообщению о подозрительном шуме на улице Урицкого.

— Во время проверки по указанному адресу было найдено пять единиц техники. Они были установлены в обход счетчиков электроэнергии. Ущерб в результате незаконных действий составил около 400 тысяч рублей, — поделились правоохранители.

Следователями Следкома было заведено дело по уголовной статье о злоупотреблении полномочий. Также прокуратура инициировала разбирательство по статье УК РФ о причинении имущественного ущерба.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что торговлю некачественными сигаретами времен СССР пресекли в Иркутской области. На одной из точек реализовывалась табачная продукция, не прошедшая должных проверок.